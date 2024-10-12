Otomobil yayaya böyle çarptı
ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki otomobilin, aynı istikamette gitmekte olan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya yaralandı.
Kaza; Manavgat İlçesi Çağlayan Mahallesi 7517 sokakta Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeki Yağmur Tolu'nun kullandığı 10 BZ 320 plakalı otomobilin 7510 sokak kesişimine yaklaştığı sırada yolun kenarında yürümekte olan Zeki Duman'a çarpması sonucunda meydana geldi.
Güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedilen kazada, otomobilin aynasının çarpmasıyla yola savrulan ve yaralanan Zeki Duman 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?