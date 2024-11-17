Antalya\'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 9 Yaralı

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Antalya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel yakınlarındaki Battı Çıktı mevkiinde meydana geldi. Seydişehir yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Mustafa Gökseki (46) idaresindeki 42 AAT 231 plakalı içerisinde yolcu minibüsü, yağışlı havada zeminin ıslak olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile taşlık alana çarparak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akseki İtfaiye Birimi, Akseki Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Hatice güneş, Mehmet Emin Karaarslan, Ahmet Toplar, Yusuf Toplar, Sıla Toplar, Mehmet Toplar, Mehmet Oğlakçı, Gül Seda Koyuncu ve Fahriye Yeşil yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine götürüldü. Yolcu minibüsünün Bozkır'dan almış olduğu 12 yolcuyu Antalya'ya getirmek üzere yola çıktığı bildirilirken, kazada şoför ve 3 kişinin yara almadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı. - ANTALYA