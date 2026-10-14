Antalya Serik'te hayvansever kadın öldü, 18 kedisi bakım evine götürüldü - Son Dakika
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Antalya Serik'te hayvansever kadın öldü, 18 kedisi bakım evine götürüldü

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Antalya Serik\'te hayvansever kadın öldü, 18 kedisi bakım evine götürüldü
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Antalya’nın Serik ilçesinde kedileriyle yalnız yaşayan 40 yaşındaki hayvansever kadın, rahatsızlanınca 112’den yardım istedi ancak evinde hareketsiz bulunarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Evindeki 18 kedi ise Serik Belediyesi ekiplerince hayvan bakım evine götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kedileri ile yalnız yaşadığı evinde hareketsiz halde bulunan 40 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hayvansever olduğu öğrenilen kadının evindeki kediler, belediye ekiplerince koruma altına alındı.

Olay, Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da bir diş polikliniğinde çalıştığı öğrenilen Gamze Tüzin (40), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak rahatsızlandığını belirtip yardım istediğinde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Papıyı açarak eve giren ekipler Tüzin'i yerde hareketsiz halde buldu. Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tüzin, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tüzin'in kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilirken cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evindeki kediler belediye ekiplerine emanet

Hayvansever Gamze Tüzin'in vefatı üzüntüye neden oldu. Tüzin'in evindeki 18 kedi ise Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veterinerlik Birimi ekiplerince bakım ve gözetim altına alınmak üzere belediye hayvan bakım evine götürüldü.

Kaynak: İHA
Hayvan Hakları3. SayfaAntalyaGüncelYaşamkediSon Dakika

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