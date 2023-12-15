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Antalya ve Denizli'de silah ticareti operasyonu: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya ve Denizli'de silah ticareti operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Antalya ve Denizli illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda silah ticareti yapan 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 12 ruhsatsız tabancanın çoğunluğu bir aracın ön konsolundaki gizli bölmeye saklanmıştı.

Antalya ve Denizli\'de silah ticareti operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
15.12.2023 - 12:42,
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Antalya ve Denizli illerinde silah ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 12 ruhsatsız tabancanın çoğunluğunun bir aracın ön konsolundaki gizli bölmeye saklandığı görüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince yürütülen çalışmalarda çok sayıda silahı piyasaya sürmeye çalışan 5 şüphelinin eylem ve faaliyetleri deşifre edildi. Ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Antalya ve Denizli illerinde eş zamanlı olarak düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 12 ruhsatsız tabanca, 181 fişek ve 11 şarjör ele geçirildi. Ruhsatsız tabancaların çoğunluğunun bir aracın ön konsolundaki gizli bölgede saklandığı görüldü.

Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 2 şahıs ise tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Denizli, Antalya, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya ve Denizli'de silah ticareti operasyonu: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya ve Denizli'de silah ticareti operasyonu: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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