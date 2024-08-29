Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu

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Philadelphia'da bir çift, gece yarısı yaşadıkları romantik anlar sırasında beklenmedik bir olayla karşılaştı. 2020 model bir Range Rover içinde ilişkiye giren çift, arabanın vitesine yanlışlıkla dokununca aracın Schuylkill Nehri'ne yuvarlanmasına neden oldu.

Olay, 16 Ağustos Çarşamba günü sabaha karşı 04:15 civarında, Philadelphia Belediye Binası'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Fairmount Park'ta meydana geldi. Polis, NBC10'a verdiği demeçte, çiftin arka koltukta bulunduğu sırada vites koluna çarptıklarını ve bunun sonucunda aracın nehre doğru hareket ettiğini belirtti.

Hızlı düşünmeleri sayesinde çift, araç suya girmeden hemen önce dışarı atlamayı başardı ve herhangi bir yaralanma yaşamadı. Tamamen suya batan Range Rover ise yaklaşık beş saat sonra, sabah saat 09:00 civarında nehirden çıkarıldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, Strawberry Mansion Köprüsü yakınlarında batmış haldeki aracı gördüler.