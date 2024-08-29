Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu - Son Dakika
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Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu

Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu

Philadelphia'da bir çift, gece yarısı 2020 model bir Range Rover içinde yaşadıkları romantik anlar sırasında beklenmedik bir olayla karşılaştı. Arka koltukta ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vitese dokundu ve araç Schuylkill Nehri'ne yuvarlandı. 16 Ağustos Çarşamba sabahı 04:15'te, Philadelphia Belediye Binası'ndan 3 km uzaklıktaki Fairmount Park'ta gerçekleşen olayda, çift araç suya girmeden önce atlayarak kurtuldu.

29.08.2024 10:22
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Philadelphia'da bir çift, gece yarısı yaşadıkları romantik anlar sırasında beklenmedik bir olayla karşılaştı. 2020 model bir Range Rover içinde ilişkiye giren çift, arabanın vitesine yanlışlıkla dokununca aracın Schuylkill Nehri'ne yuvarlanmasına neden oldu.

Olay, 16 Ağustos Çarşamba günü sabaha karşı 04:15 civarında, Philadelphia Belediye Binası'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Fairmount Park'ta meydana geldi. Polis, NBC10'a verdiği demeçte, çiftin arka koltukta bulunduğu sırada vites koluna çarptıklarını ve bunun sonucunda aracın nehre doğru hareket ettiğini belirtti.

Hızlı düşünmeleri sayesinde çift, araç suya girmeden hemen önce dışarı atlamayı başardı ve herhangi bir yaralanma yaşamadı. Tamamen suya batan Range Rover ise yaklaşık beş saat sonra, sabah saat 09:00 civarında nehirden çıkarıldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, Strawberry Mansion Köprüsü yakınlarında batmış haldeki aracı gördüler.

Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu

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Son Dakika 3.Sayfa Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kamil Kaz: iyiki fides koluna oturmadı. 12 1 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Araba bu durumdan RAHATSIZ oldu. Akıllı Araba Canım :) 4 0 Yanıtla
  • Sedat Mentrş: Çok önemli bir haberdi. Teşekkürler. 3 0 Yanıtla
  • Musa Yüce: Külliyen yalan bir haber daha…. 3 0 Yanıtla
  • Hasan 78: yanındamıydın...! 3 0 Yanıtla

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