Araç Dolandırıcılığı: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Araç Dolandırıcılığı: 10 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da 10 şüphelinin dolandırıcılık yoluyla 120 milyon lira kazandığı tespit edildi.

12.05.2025 19:08
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Filolardan kiraladıkları araçları 'araç devir vaadi sözleşmesi' ile satarak yüzlerce kişiyi dolandırmışlar

Toplam 73 aracı satarak 120 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da filo araç kiralama şirketlerinden kiraladıkları araçları internet siteleri ve sosyal medya üzerinden satarak yüze yakın kişiyi dolandıran 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Firmadan araç satın alan vatandaşlar parasını ödedikleri ve taksitleri devam eden araçlarına el konulunca hayatlarının şokunu yaşadı.

Antalya'da filo araç kiralama şirketlerinden kiraladıkları araçları şirketlerin bilgisi dışında internet siteleri ve sosyal medya üzerinden satarak 100'e yakın kişiyi dolandıran 10 şüpheli geçtiğimiz günlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu İstanbul'da faaliyet gösteren 3 ayrı lojistik şirketin toplam 73 aracı, Antalya'daki 2 farklı firmaya sözleşme ile kiraladığı ve bu firmaların araçları yüzde 30 peşinat ve 24-48 ay değişen vadelerle satışa çıkararak araç devir vaadi sözleşmesi düzenleyip sattığı belirlendi.

Mağdurlar hayatının şokunu yaşadı

Bu yöntemle toplamda 120 milyon Türk lirası dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen 10 şahıs Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalanırken, şikayete konu 73 araçtan 68'i bulunarak yediemin otoparkına ve ruhsat sahiplerine teslim edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akıllara durgunluk veren yöntemle yüzlerce kişinin dolandırıldığı öğrenilirken, araçlarına el konulan vatandaşlar ise hayatlarının şokunu yaşadı. Birçoğu hayalini kurdukları aracın taksitini ödemeye devam eden mağdur vatandaşlar adliyenin yolunu tuttu.

Parasını ödeyerek aldıkları araçlarına el konuldu

Geçtiğimiz yıl 'araç satış vaadi sözleşmesi' ile senetle satın aldıkları araçların hepsinin kiralık olduğunu öğrendiklerini belirten mağdur vatandaşlardan Yunus Emre Karayakalı, "Savcılığa giderek araçları satın aldıkları firma ve şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Satış siteleri ve sosyal medya üzerinden çok fazla ilan verdiler. Araç alanların birçoğu buralarda araçları gördüğü için araç satın aldılar. Kimimiz 500 bin TL, kimimiz 1 milyon TL'lik araçlar aldık. Çok sayıda mağdur var, savcılığa bu konuda hepimiz giderek başvuruda bulunduk. Çoğu mağdurun yaşadığı bir başka sıkıntı da parasını ödeyerek aldıkları araçları yolda giderken hırsızlık şüphesi ile polis tarafından altlarından alındı ve polise kendilerini açıklamak zorunda kaldılar" dedi.

"Kaporayı verdim, aracı teslim alamadım"

Karayakalı, "Geçen sene yurt dışına giderken aracımı satmaları için bıraktım. 4 ay boyunca beni oyaladı. Oyalandığımı anlayınca yurt dışından geri döndüğümde iş yerine gittiğimde aracımın orada olmadığını gördüm. Aracı sorduğumda aracı piyasa değerinin yüzde 40 altına onlara satmam gerektiğini söyledi. Kabul etmedim, aracı bana göstermediler. 'İstersen polise git aracı bulamazsın' dediler. Polise gidip çalıntı ihbarında bulundum, aracım Gaziantep'te çıktı. O zaman da benim aracımı aynı şekilde benden habersiz satmışlar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya aracılığı ve bir çalışan vasıtası ile firmadan araç almaya karar verdiğini belirten Rasim Koç ise, "Kaparo ve peşinat yatırdık ama aracı teslim alamadık. 16 Nisan'da kaporamı gönderdim, ay sonunda aracı teslim alacağım söylendi. 28'inde aracımı teslim almak için gittiğimde kapı cam duvardı. Bu olay vuku bulmuştu. Aracı alamadım, sözleşmem, senedim yok. Ama verdiğim param da ortada yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Antalya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Araç Dolandırıcılığı: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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