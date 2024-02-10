Aracın içinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aracın içinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bir kişi, aracının içinde ölü olarak bulundu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan otomobilde hareketsiz bir kişi fark edilerek durum yetkililere bildirildi. Yapılan kontrollerde yabancı uyruklu M.H.K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.02.2024 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aracın içinde ölü bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bir kişi, aracının içinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde 38 MA 1765 plakalı otomobil içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yabancı uyruklu M.H.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.H.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aracın içinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayseri, Olaylar, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aracın içinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:34:24. #1.13#
SON DAKİKA: Aracın içinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement