Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda hakkında 14 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, şahsın Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "Kasten Öldürme" suçundan 14 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs Dicle ilçesinde icra edilen faaliyet neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR