Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Afyonkarahisar çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasını yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Dolandırıcılık, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçlarından İ.B., isimli şahsın 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR