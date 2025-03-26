Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da 6 farklı dosyadan 11 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce suç ve suçluyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar devam etmektedir. Hakkında hükümlü veya tutuklunun kaçması ve dolandırıcılık suçları ile 5 farklı dosyadan olmak üzere toplam 6 dosyadan 11 yıl 2 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan B.K., isimli şahıs yakalanmış, gerekli işlemlerin akabinde cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR