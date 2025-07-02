Ardahan'da Başıboş Atlar Trafiği Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ardahan'da Başıboş Atlar Trafiği Tehdit Ediyor

Ardahan\'da Başıboş Atlar Trafiği Tehdit Ediyor
02.07.2025 09:17
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Ardahan'da anayolda dolaşan başıboş atlar, trafik kazalarına neden oluyor ve yoğunluğa yol açıyor.

Ardahan'da anayola sık sık çıkan başıboş atlar, trafik kazalarına davetiye çıkartıyor.

Ardahan'da sürüler halinde dolaşan atlar, zaman zaman trafik kazalarına neden oluyor. Akan trafiğin arasında özgürce ilerleyen atlar, sürücülerin yolda manevralar yapmalarına neden oluyor. Başıboş dolaşan atların karayolunda ilerlediği ve sürücülerin çarpmamak için hızlarını düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Atların trafikte oluşturduğu karmaşa nedeniyle uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

ardahan, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da Başıboş Atlar Trafiği Tehdit Ediyor - Son Dakika

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