Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı

Adana'da arıcılık yapan bir kişi, üzerinde koruma kıyafeti olmasına rağmen arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

ARI SOKMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arıcı İlhami Özden, üzerine giydiği koruma kıyafetiyle arılara bakım yapmaya başladı. Yaptığı bakım sırasında arı tarafından sol serçe parmağından sokulan ve arıya alerjisi olan İlhami Özden, kısa sürede yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özden'in öldüğünü tespit etti.

Sağlık ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yeri incelemenin çalışmasının ardından Özden'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.