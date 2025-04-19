Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı

Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı

Adana'nın Seyhan ilçesinde arıcılık yapan İlhami Özden koruma kıyafetiyle çalışırken arı sokması sonucu hayatını kaybetti. Özden'in arılara alerjisinin olduğu öğrenildi.

19.04.2025 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da arıcılık yapan bir kişi, üzerinde koruma kıyafeti olmasına rağmen arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

ARI SOKMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arıcı İlhami Özden, üzerine giydiği koruma kıyafetiyle arılara bakım yapmaya başladı. Yaptığı bakım sırasında arı tarafından sol serçe parmağından sokulan ve arıya alerjisi olan İlhami Özden, kısa sürede yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özden'in öldüğünü tespit etti.

Sağlık ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yeri incelemenin çalışmasının ardından Özden'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Seyhan, Tarım, adana, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • onur pari:
    Arı alerjisi olan biri nasıl arıcılık yapabiliyor? 119 6 Yanıtla
    Celal Özdemir:
    ekmek parası işte anlayamassin.. NOKTA 32 44
  • Legend Ofzelda:
    herkes yılandan akrepten korkar oysa zehirsizdir türkiyedekiler engerekte az zehir vardır ama balını koruyan arı öldürücüdür yaklaşmayın arıcılara saygı duyun gerçek bala parayı kıskanmayın 39 16 Yanıtla
  • İlyas Akturk:
    adamın cesedini niye çekip koydunuz ,ailesine yazık. Nasıl bir yayın anlayışı la bu 29 1 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    ekmek parası işte ne yapacan kim bilir garibim ne korku ile helalinden calisiyordu.. 26 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Yüzme bilmeyen cankurtaran gibi . 10 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın rabbim kalanlarina sabır versin şehitlik dağıtan lar işte şehit rabbim kabul etsin ekmeğinin peşinde ne güzel insan 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası “fahiş fiyat“ girişimlerini mercek altına aldı Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası "fahiş fiyat" girişimlerini mercek altına aldı
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Devrek Belediyesi’ne usulsüzlük operasyonu CHP’li eski başkan gözaltına alındı Devrek Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu! CHP'li eski başkan gözaltına alındı
Messi’den MLS’e transfer kuralı değişikliği önerisi Messi'den MLS'e transfer kuralı değişikliği önerisi
Takımları geri düşünce dışarı çıkan taraftarlar dakikalar içerisinde neye uğradığını şaşırdı Takımları geri düşünce dışarı çıkan taraftarlar dakikalar içerisinde neye uğradığını şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır
Maç anlatırken kalp krizi geçiren spiker Erdoğan Arıkan görevine geri döndü Maç anlatırken kalp krizi geçiren spiker Erdoğan Arıkan görevine geri döndü
Ukrayna ve Rusya Cenaze Değişimi Yaptı Ukrayna ve Rusya Cenaze Değişimi Yaptı
Diyanet’in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi
İmzaların atılması an meselesi Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz anlaştı İmzaların atılması an meselesi! Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz anlaştı
Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası?

15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
18:21 Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
18:10 Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:37 Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
17:26 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
17:09 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
17:00 Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 15:24:49. #7.12#
SON DAKİKA: Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement