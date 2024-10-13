Arızalı Motosiklet Taşıma Aşkı - Son Dakika
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Arızalı Motosiklet Taşıma Aşkı

Arızalı Motosiklet Taşıma Aşkı

Elazığ'da bir kişi, arızalanan motosikletini diğerinin üzerine koyarak taşımaya çalıştı.

13.10.2024 10:00
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Elazığ'da bir şahıs arızalanan motosikleti, başka bir motosikletin üzerine koyarak taşımaya çalıştı.

Olay, Sürsürü Mahallesin'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs arızalanan motosikleti kendi motosikletinin üzerine koyarak taşımaya çalıştı. Bir süre uğraşan şahıs bir türlü başarılı olamadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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