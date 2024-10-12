Arka Sokaklar'da yürek dağlayan Narin Güran sahnesi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arka Sokaklar'da yürek dağlayan Narin Güran sahnesi

Geniş Video İzle

21 Ağustos'ta kaybolan ve evinin 1 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin, ''Arka Sokaklar'' dizisinde unutulmadı. Yeni bölüm fragmanında Zafer Ergin'in hayat verdiği Rıza Baba karakterinin yaptığı konuşma izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

12.10.2024 12:31  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonuyla yine izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünün ardından yayınlanan tanıtım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen Arka Sokaklar, gelecek hafta 8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik ölümünü konu edinen bir bölümle ekranlara gelecek.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Dizinin 19. sezonu Kanal D ekranlarında devam ederken, izleyiciler her yeni bölümdeki heyecanı sabırsızlıkla bekliyor. Yeni bölüm tanıtımında, usta oyuncu Zafer Ergin'in hayat verdiği Rıza baba karakterinin yapmış olduğu vurucu açıklamalar izleyenleri derinden etkiledi. Narin Güran olayına dair verilen mesaj, toplumsal bir sorunun altını çizerken, sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

'VATANI KORUMAK ÇOCUKLARI KORUMAKLA BAŞLAR'

Tanıtımda Rıza Baba, "Bu sessizlik kimseyi kurtarmayacak. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Biz maalesef koruyamadık. Memleketin kim bilir hangi köşesinde yine sesler yükselecek. Feryatlar, ağıtlar sonrası yine bir avuç toprak. En sonunda da unutacağız. Leyla gibi Narin gibi Gülistan gibi…" sözleriyle izleyicilerin yüreğine dokundu.

Arka Sokaklar\'da yürek dağlayan Narin Güran sahnesi

Arka Sokaklar, Narin Güran, Televizyon, Rıza Baba, 3-sayfa, Çocuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arka Sokaklar'da yürek dağlayan Narin Güran sahnesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
16:01 Jorge Jesus’un, ’’Bu çocuktan çok para kazanacaksınız’’ dediği futbolcu Premier Lig’e gidiyor Jorge Jesus'un, ''Bu çocuktan çok para kazanacaksınız'' dediği futbolcu Premier Lig'e gidiyor
15:55 Cristiano Ronaldo’nun attığı mesajlar ifşa oldu Cristiano Ronaldo'nun attığı mesajlar ifşa oldu
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:30 İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 13:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: Arka Sokaklar'da yürek dağlayan Narin Güran sahnesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.