Arkadaşını Bıçaklayıp Atlayan Adam Ağır Yaralı

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Arkadaşını bıçaklayıp 4. kattan atlayan adam ağır yaralandı

ANKARA - Ankara'da psikolojik problemleri olduğu iddia edilen kişi, arkadaşını bıçakladıktan sonra 4. kattan atladı. Bıçaklanan kişinin sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken intihara kalkışan arkadaşının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 14: 30 sıralarında Çankaya'nın Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ruhsal problemleri bulunduğu iddia edilen M.Ç., bilinmeyen bir nedenden dolayı saldırdığı arkadaşı A.C.'yi bacağından bıçakladıktan sonra 4. kattaki işyerinin camından atladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan A.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, intihara teşebbüs eden M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alındı.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

"Düşen kişi ölü gibiydi"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Orhan Ak: "Ses duyduk. Birinin yere düştüğünü gördük. Yukarıdan da birisi yere bakıyordu. Elinde kan lekeleri vardı. Muhtemelen kavga etmişlerdi. Düşen kişi ölü gibiydi. Ağzından köpükler geliyordu ve hareketsiz yatıyordu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri geldi. İncelemeler yapıldı. Olaya karışanları tanımıyorum" dedi.