Arnavutköy'de seyir halindeki araç alev alev yandı.
Arnavutköy Sultangazi Yolu Fenertepe mevkiinde seyreden aracın motor kısmında bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracı kenara çekerek indi. Büyüyen alevlere vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Araç Yangını! - Son Dakika
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