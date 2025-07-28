Arnavutköy\'de Denize Girmek Yasaklandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Karaburun ve Yeniköy sahillerinde hafta sonu boyunca dalga boyunun artması nedeniyle denize girmek kaymakamlık kararıyla yasaklandı. Ancak uyarılara rağmen bazı vatandaşlar yasağı hiçe sayarak denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar cankurtaranlar ve çevredeki vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı.

Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından Karadeniz'e kıyısı bulunan Karaburun ve Yeniköy sahillerinde, hava şartları nedeniyle oluşan yüksek dalga riski gerekçesiyle 26-27 Temmuz tarihlerinde denize girmek yasaklandı. Sahillere uyarı tabelaları yerleştirilirken, zabıta ve jandarma ekipleri de bölgede denetim yaptı. Ancak bazı vatandaşlar tüm uyarılara rağmen denize girmekte ısrar etti. Yüksek dalgalar nedeniyle denizde açılan kişiler, kısa sürede çırpınmaya ve yardım istemeye başladı. O anlar anbean kameraya yansırken, devreye giren cankurtaranlar ve çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen kişiler kıyıya çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlardan bazıları sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, bazıları ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili tutanak tutulduğu öğrenildi. - İSTANBUL