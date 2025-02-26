Arnavutköy'de Fabrika Yangını

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Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan depoya ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde bulunan bir fabrikanın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan depoda patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.