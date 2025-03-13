Arnavutköy'de Fabrikada Yangın

Arnavutköy'de fabrikanın bahçesinde korkutan yangın

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de inşaat malzemeleri üreten bir fabrikanın bahçe kısmında yangın çıktı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat malzemeleri üreten bir fabrikanın bahçe kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçedeki inşaat malzemeleri alev alev yanarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.