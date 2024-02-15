Arnavutköy'de Kaza Sonrası Gerginlik Yaşandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Kaza Sonrası Gerginlik Yaşandı

Arnavutköy\'de Kaza Sonrası Gerginlik Yaşandı

Arnavutköy'de bir araçla çarpışan otomobil, kaldırıma çıkarak yan şekilde durdu. Kaza sonrasında taraflar arasında gerginlik yaşanırken, kazanın geç saatlerde yaşanması faciayı önledi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunanlar yaralanmazken, kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

15.02.2024 12:41
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Arnavutköy'de bir başka araçla çarpışan otomobil, kaldırıma çıkarak yan şekilde durdu. Kaza sonrasında taraflar arasında gerginlik yaşanırken, kazanın geç saatlerde yaşanması faciayı önledi.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HPV 857 plakalı otomobile sokaktan çıkan başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan 34 HPV 857 plakalı otomobil, kaldırımda yan şekilde durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunanlar yaralanmazken, kazanın geç saatlerde yaşanması muhtemel bir faciayı önledi. Kazaya karışan araç sürücüleri ve yakınları arasında ise gerginlik yaşandı. Kaza sonrasında yaşananlar ve yan şekilde kaldırımda duran otomobil, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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