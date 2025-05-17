Arnavutköy'de Paten Faciası

Arnavutköy'de paten yolculuğu kötü bitti, otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen 2 patenciden birisi, dengesini kaybedip cadde üzerine yuvarlanarak düştü. Düşen kişi arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 paten sürücüsü cadde üzerinde bir motosiklete tutunarak ilerlemeye çalıştı. Metrelerce giden patencilerin tehlikeli yolculuğunu kayıt altına almaya çalışan bir vatandaş kaza anını görüntüledi. Paten kullanıcılarından birisi dengesini kaybederek cadde üzerinde yuvarlanmaya başladı. Arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Görüntülerde paten sürücüsünün savrularak yuvarlandığı görüldü.