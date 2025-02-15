Arnavutköy'de Sahte Dolarla Alışveriş - Son Dakika
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Arnavutköy'de Sahte Dolarla Alışveriş

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Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yabancı uyruklu şahıs sahte dolarla alışveriş yaptı.

15.02.2025 10:16
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Arnavutköy'de bir şahıs sahte dolarla alışveriş yapıp para üstü aldı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir markete gelen yabancı uyruklu şahıs yaklaşık 800 TL'lik alışverişinin karşılığı olarak 100 dolar ödeme yaptı. Hem ürünleri hem de para üstünü alan şahıs marketten çıkarak uzaklaşırken, bir gün sonra doların sahte olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin, sahte dolarla alışveriş yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen yabancı uyruklu şahıs yaklaşık 800 TL'lik alışverişi karşılığında Türk Lirası olmadığını belirterek dolarla ödeme yapmak istedi. İşletmeci kabul ederek 100 doları aldı ve üzerine TL karşılığında para üstü verdi. Ürünlerini ve para üstünü alan yabancı uyruklu şahıs hızla marketten çıkarak uzaklaştı. Alınan doları bir gün sonra bozdurmak için döviz bürosuna götüren işletmeci, paranın sahte olduğunu anladı. İşletmeciler polise giderek şahıstan şikayetçi oldu.

Alışveriş anı ve paranın alınması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Şahsın markete girerek alışveriş yaptığı, aldığı ürünlerin poşetlenerek hazırlandığı ve daha sonrasında dolarla yapılan ödeme anları işletme içerisindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahsın cüzdanını açarak doları çıkarttığı ve cüzdanın içerisinde daha fazla dolar olduğu da görülüyor.

"Paranın sahte olduğunu döviz bürosunda anladık"

Yaşadığı durumla alakalı konuşan market işletmecisi Fahrettin Kızıl, "Dün akşam benim ortağım işletmedeyken yabancı uyruklu bir şahıs gelmiş alışveriş yapmış ve doları olduğunu söylemiş. Cüzdanında bayağı bir dolar varmış bizden 800 TL'lik alışveriş yapmış üzerini de TL olarak almış. Biz sabah döviz bürosuna gittiğinde anladık, paranın sahte olduğunu polise de şikayetçi olduk" şeklinde konuştu.

Arnavutköy\'de Sahte Dolarla Alışveriş
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Sahte Dolarla Alışveriş - Son Dakika

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