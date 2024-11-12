Arnavutköy'de Trafik Dehşeti: Sürücü Yakalandı

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Servis minibüsüne geri geri giderek çarpan sürücü yakalandı

Arnavutköy'de trafikte dehşet saçan otomobil sürücüsü yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de trafikte yol tartışması yaşadığı Servis minibüsü ne geri geri giderek çarpan otomobil sürücüsü yakalandı.

Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde 10.11.2024 tarihinde Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile servis minibüsü yol yüzünden inatlaşmaya başlamıştı. Otomobil sürücüsü defalara kez önüne kırdığı servis minibüsünü durdurmak istemişti. Durduramayınca kilometrelerce takip edip, öne geçtikten sonra aracını geri vitese takarak minibüse çarpmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kimlik bilgileri tespit edilen Ş.M.K.isimli şahıs 10.11.2024 tarihinde yakaladı. Dün adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.