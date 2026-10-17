Arnavutluk'ta beş günlük gösterilerde toplam 132 polis yaralandı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta beş günlük gösterilerde toplam 132 polis yaralandı

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Arnavutluk'ta 5. gününde hükümet karşıtı gösterilerde Eğitim Bakanlığı önünde çatışma çıktı; polis tazyikli suyla, göstericiler molotofkokteyliyle karşılık verdi. Polis 167 kişinin gözaltına alındığını, 132 polisin yaralandığını açıkladı; plastik mermi kullanıldığı iddia edildi.

Arnavutluk'ta hükümet karşıtı gösterilerde tansiyon yükselirken, Eğitim Bakanlığı önünde çöp konteynerleri ateşe verildi, göstericiler polise molotofkokteyli attı, polis ise tazyikli suyla karşılık verdi.

Arnavutluk'ta öğrenci protestoları ile başlayan hükümet karşıtı gösterilerde gerginlik, polisin göstericilere karşı plastik mermi kullanmaya başladığı suçlamalarıyla daha da tırmandı. Polis ve göstericiler arasındaki çatışmaların en yoğun olduğu Eğitim Bakanlığı önünde göstericiler, çöp konteynerlerini ateşe vererek barikat kurdu. Bakanlık önünde göstericiler polislere molotof kokteyli atarken, polis tazyikli suyla karşılık verdi. Ses ve ışık bombaları da kullanıldı.

Eğitim Bakanlığı önünde polisin göstericilere karşı plastik mermi kullandığı iddia edildi. Ülke basınında da yaralanan göstericiler ve mermileri doldururken görülen polise ait görüntüler yayıldı. Plastik mermi ile yaralandığı söylenen göstericilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Kalabalık Başbakanlık binasına yürüdü

Bakanlık önünde yaklaşık 4 saat süren çatışmaların ardından kalabalık, Başbakanlık binasına doğru yürüyüşe geçti. Başbakanlık yakınlarında konuşlanan polis birlikleri, göstericileri buradan uzak tutabilmek için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Başbakan Rama tahrip edilen alanlarda incelemelerde bulundu

Protestocular ve muhalefet partilerinin istifa çağrılarını reddeden Başbakan Edi Rama, bu sabah da sahada temaslarda bulunarak protestocular tarafından tahrip edilen alanlarda incelemelerde bulundu. Rama, protestocuların tahrip ettiği iş yerlerinin zararlarının karşılanacağını ve vatandaşların zararlarının tazmini için e-Albania platformu üzerinden başvuru yapabileceklerini söyledi. Diğer yandan başkentte kepenk kapatan bazı işyerlerinin "protestoları destekliyoruz, lütfen bize zarar vermeyin" yazılı mesajlar astıkları görüldü.

Protestolarda 167 kişi gözaltına alındı

Polis tarafından bugün yapılan açıklamada beşinci günündeki protestolar nedeniyle toplamda 167 kişinin gözaltına alındığı ve 388 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu. Buna paralel olarak göstericilere şiddet uygulayan 7 polis memurunun da görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Polis açıklamasında başta Tiran olmak üzere İşkodra ve Leş'te polis memurlarına uygulanan şiddet sonucunda toplam 132 polisin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Arnavutluk'ta beş günlük gösterilerde toplam 132 polis yaralandı - Son Dakika
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