Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda en yakınını suçladı - Son Dakika
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Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda en yakınını suçladı

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Şevval\'i öldürüp, 12\'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda en yakınını suçladı

Adana'da evine çağırdığı 23 yaşındaki sevgilisi Şevval Çiftçi'yi bıçaklayarak öldürüp, 12'nci kattan kendini boşluğa bırakarak yaşamına son veren Engin Yüce'nin intihar mektubunun içeriğine ulaşıldı. Yüce, "Annem ve kardeşim benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim" yazdığı ortaya çıktı.

20.05.2025 13:09
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Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 14 katlı apartmanın 12'nci katındaki dairede yaşayan Engin Yüce, evine çağırdığı sevgilisi Şevval Çiftçi'yi tartıştıktan sonra boyun, karın ve bacaklarından bıçakladı.

6 SAYFALIK İNTİHAR NOTU BIRAKIP 12. KATTAN ATLADI

Çiftçi kanlar içinde yere yığılırken, Yüce ise yemek masasında 6 sayfalık intihar notu yazdıktan sonra evin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Engin Yüce'yi apartmanın otoparkında, Şevval Çiftçi'yi ise evde ölü buldu.

Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda en yakınını suçladı
Engin Yüce - Şevval Çiftçi

ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay yerindeki incelemenin ardından Çiftçi ile Yüce'nin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Şevval Çiftçi'nin acılı annesi Sibel ile babası Tayyar Çiftçi de Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada anne Çiftçi, "Gitti yavrum, gitti. Ben kuzuma, ciğerime yetişemedim. Hiç mi beni düşünmedin kuzum. 'Yetiş' dedin de ben mi duymadım. Ciğerim ne kadar can çekiştin kuzum. Kızımı getirin, çok özledim" diyerek, gözyaşı döktü.

Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda en yakınını suçladı

İNTİHAR MEKTUBUNDA EN YAKININI SUÇLADI

Öte yandan, Engin Yüce'nin intihar mektubunda, "Annem ve kardeşim benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim" yazdığı ortaya çıktı. Çiftin otopsileri sürerken, Çiftçi'nin cenazesinin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda en yakınını suçladı
Şevval\'i öldürüp, 12\'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda en yakınını suçladı
Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda en yakınını suçladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • BOZOK T.i.T:
    Dudak botoksundan belli ne olduğu.. acımak gelmiyo bu modellere nedense 10 11 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Ekonomik krizin etkileri, işsizlik. 2 10 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    canım gençlik ne oluyor sizlere böyle ...ne olur kendinize gelin bi silkelenin artık 2 0 Yanıtla
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