Asker Eğlencesinde Polisle Çatışma

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Asker eğlencesinde polise mukavemet gösteren 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi nedeniyle silaha el koymak isteyen polise karşı koymaya çalışan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye dün gece, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Doğanşehir Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açıldığına dair ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Havaya ateş edilen eğlencede sıkılan silaha el koymak isteyen ekiplere, organizasyona katılan bir grup karşı koymaya çalıştı. Mukavemet gösteren gruba müdahile için olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayla ilgili şüpheliler S.Ş., N.C.K., Ş.K. ve R.K. gözaltına alındı.

4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü akabinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.