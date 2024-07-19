Ataşehir'de Ehliyetsiz Sürücü 3 Araça Çarptı - Son Dakika
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Ataşehir'de Ehliyetsiz Sürücü 3 Araça Çarptı

Ataşehir'de ehliyetsiz bir sürücü seyir halindeyken makas attığı sırada bir pastanenin önündeki 3 araca çarptı. Kazada aracına binmek üzere olan bir kişi araçların çarpmasından son anda kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ayakta müdahale etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

19.07.2024 11:15
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Ataşehir'de ehliyetsiz sürücü seyir halindeyken makas attığı sırada bir pastanenin önündeki 3 araç çarptı. Kazada aracına binmek üzere olan bir kişi araçların çarpmasından son anda kurtuldu.

Kaza, İstanbul Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KLD 023 plakalı araç seyir halindeyken makas attığı sırada bir pastanenin önündeki park halindeki İ.K.'nın sahibi olduğu 34 EA 991 plakalı, M.Ş.'nin sahibi olduğu 34 DOC 208 plakalı ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 RS 1746 plakalı üç araca çarptı. Araçlara çarpan ehliyetsiz şahıs olay yerinden kaçtı. Kaza da ölen olmazken, aracına binmek isteyen M.Ş. isimli kişi iki aracın arasında kalarak dişlerinden yaralanıp, bayıldı. Yaralanan ve bayılan M.Ş.'ye bir pastanenin işçileri ilk müdahaleyi yaptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ayakta müdahale etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Çarpan şahıs kaçtı"

Olayı gören Olessya Bystrova, "Tam arabaya bakıyordum. Bir ses geldi. Araba gelip çarptı. Adam tam araca binmeden önce araç çarptı. Çenesine vurdu. Çok geçmiş olsun. Çarpan şahıs birkaç saniye durdu kaçtı" dedi.

"Makas atarak geliyordu"

Aracı zarar gören İbrahim Karagöz, "Burada çay içmeye geldik. Bir araç makas atarak geldi. Kırmızı araca vurdu. Aradaki arkadaşı da Allah korudu. Bizim araca da geldi. Kaçtı gitti. Yaralı arkadaş var bayıldı. Şimdi ayıltmışlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Ehliyetsiz Sürücü 3 Araça Çarptı - Son Dakika

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