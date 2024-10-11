Ataşehir'de İETT Otobüsü Yangını - Son Dakika
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Ataşehir'de İETT Otobüsü Yangını

Ataşehir\'de İETT Otobüsü Yangını

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan İETT otobüsünde yaralanan olmadı, yolcular tahliye edildi.

11.10.2024 18:21
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İstanbul Ataşehir ilçesinde seyir halindeki bir İETT otobüsü alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, İETT otobüsünün içindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi Mor Menekşe Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 34 TP 2892 plakalı İETT otobüs seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çıkan dumanlar bir anda büyüyerek alevlere dönüştü. Otobüsün yandığını fark eden İETT otobüsünün şoförü aracı yolun sağına çekerek, tüm yolcuları aşağıya indirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı otobüsü yaklaşık 30 dakikalık müdahale ile söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, yanan otobüsün motor kısmı küle döndü. Polis ekipleri trafiği kontrol altına alırken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Vatandaşlar yanmaktan son anda kurtuldu

Öte yandan yangını fark eden otobüsün şoförü aracı yolun sağına çekerek tüm yolcuları aşağıya indirdi. İş çıkışı ve okul çıkışı olması nedeniyle tıka basa dolu olan otobüsün içindeki vatandaşlar ise yanmaktan son anda kurtuldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Muhammed Karagöz, "Otobüs bir anda motor kısmından alev aldı. Yolcular tahliye edildi. Kimse yaralanmadı. Polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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