Ataşehir'de İnşaatta Yangın

Ataşehir'de inşaat halindeki binada yangın

İSTANBUL - Ataşehir'de inşaat halindeki bir binada çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Dilek Sabancı Caddesi Üzerinde bulunan inşaat halindeki eski alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kesim sırasında çıkan kıvılcımdan dolayı yalıtım malzemesi yandı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi.