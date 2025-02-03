Ataşehir'de Sandalyeli Kavga - Son Dakika
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Ataşehir'de Sandalyeli Kavga

Ataşehir\'de Sandalyeli Kavga

Ataşehir'de bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu.

03.02.2025 16:03
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Ataşehir'de bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sandalyelerle saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Sandalyeli Kavga - Son Dakika

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