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Attığı drift 20 bin liraya patladı - Son Dakika
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Attığı drift 20 bin liraya patladı

Karabük'te akaryakıt istasyonunda otomobille drift atan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

Attığı drift 20 bin liraya patladı
24.12.2023 - 12:42,
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Karabük'te akaryakıt istasyonunda otomobille drift atan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

Olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir sürücü otomobili ile drift atarken 2 kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, plakası tespit edilen otomobile 20 bin 342 lira para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Karabük, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Attığı drift 20 bin liraya patladı - Son Dakika


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