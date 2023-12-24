Attığı drift 20 bin liraya patladı

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Karabük'te akaryakıt istasyonunda otomobille drift atan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.
Olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir sürücü otomobili ile drift atarken 2 kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, plakası tespit edilen otomobile 20 bin 342 lira para cezası kesildi. - KARABÜK
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