Avcılar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Avcılar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Avcılar'da 3 katlı bir binanın çatısı, çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendiği belirtildi.

14.02.2024 00:56
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Avcılar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Avcılar'da 3 katlı binanın çatısı, çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-623 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın giderek büyürken ihbar üzerine sokağa çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, yan binaya da sirayet ederken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Avcılar\'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Kaynak: İHA

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