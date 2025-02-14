Avcılar'da Elektrik Kesintileri Protesto Edildi - Son Dakika
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Avcılar'da Elektrik Kesintileri Protesto Edildi

Avcılar\'da Elektrik Kesintileri Protesto Edildi

Avcılar'da elektrik kesintileri nedeniyle bıkan mahalleli tencere ve tava çalarak BEDAŞ'ı protesto etti.

14.02.2025 11:13
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Avcılar'da yıllardır saatler süren elektrik kesintilerinden bıkan mahalleli camlara çıkarak BEDAŞ'ı protesto etti.

Tencere tavalara vurarak tepkilerini ortaya koyan mahalleli, "Evimizde mont ve battaniyelerle oturuyoruz. Sürekli bir çalışma var ama çözüm odaklı bir yaklaşım yok" dedi. Tencere tavalarla camlara çıkarak protesto gerçekleştiren sokak sakinlerinin o anları böyle görüntülendi.

Olay, Çarşamba akşamı Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Komiser Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, yıllardır elektrik kesintileriyle günlük hayatı olumsuz etkilenen sokak sakinleri, saatler süren elektrik kesintilerine çözüm bulamayan BEDAŞ'ı protesto etmek için pencerelere çıkarak tencere tava çaldı. Sokak sakinleri, elektrik kesintileri sebebiyle bozulan beyaz eşyalarını değiştirmeyen kalmadı diyerek duruma isyan etti. Öte yandan evlerinde mont ve battaniyelerle oturmak zorunda kalan sokak sakinleri yetkililerden çözüm istedi. BEDAŞ'ın karanlığa gömdüğü sokakta yolları kazdığı ve çalışma yapıldığına dair tabelalar da koyduğu görüldü.

"Çoluk çocuğun yüzünü unuttuk. 186'yı aradığımız kadar eşimizi dostumuzu aramıyoruz"

Gündüz yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı gece saatlerinde atölyesinde çalışan esnaf Ayhan Mutlu, "Artık insanlar bıkmış durumda. Dün artık camlara çıkıp tencere tava çaldılar. İnsanlar bıktı artık elektrik kesintilerinden dolayı. Biz 2 3 yıldır bu sorunu yaşıyoruz. Haftada iki üç gün yaşıyoruz ancak uzun süreli gidiyor. 24 saat, 18 saat elektrik kesintileri oluyor. Haliyle vatandaş artık tepkisini gösterdi. Gündüz elektriğimiz kesik olduğu için gece sabaha kadar çalışmak zorunda kalıyoruz. Çoluk çocuğun yüzünü unuttuk. Şöyle söyleyeyim 186'yı aradığımız kadar eşimizi dostumuzu aramıyoruz. Her gün 186'yı arayıp elektriğimiz yok diyoruz. Tabi oradakilerde 2 saat sonra gelecek, 4 saat sonra gelecek diyorlar. Elektrik saat 20.00'da verilecek, 22.00'da verilecek diyorlar ama elektrik uzun süre gelmiyor" dedi.

"Akşam evde mont ve battaniyelerle oturuyoruz"

3 yıldır yaşadığı sokakta haftada iki kez uzun saatler süren kesintileri yaşadığını ifade eden mahalle sakini Hüseyin Poyraz, "3 yıldır burada yaşıyoruz. Bu sokakta 3 yıldır kesintiler oluyor. Bu sokakta ortalama haftada iki defa oluyor ve saatlerce kesintiler yaşanıyor. Mahallede beyaz eşyasını değiştirmeyen kimse kalmadı. Ayrıca evde üşüyoruz akşam evde montla, battaniyelerle oturuyoruz. Evimizdeyken sürekli dışarıda gibiyiz. Sürekli bir çalışma başlatılıyor. Şurayı düzelttik burayı düzelttik şu iş kaldı gibi sürekli geçiştiriyorlar. Ancak çözüm odaklı bir çalışma yok. Yapamıyorlarsa komple hattı değiştirebilirler. Burada binlerce insan yaşıyor. Herkesi mağdur etmenin bir anlamı yok. Düşük maliyetlerle küçük çalışmalar yapıyorlar o da olmuyor. Bu akşam burada eylem vardı. Herkes camlara çıkıp tencerelere vurdu. Hatta burada çalışanlarla da sataşmalar oluyor. Yönetim çözüm odaklı bir anlayışta değil. BEDAŞ'a ulaşamıyoruz. Çağrı merkezi telefonuna bağlanamıyoruz. Muhtemelen buradaki sorunu biliyorlar ancak hiçbir müşteri temsilcisine bağlanamıyoruz. Kesinlikle geri dönüş alamıyoruz. 300 400 lira para yatırıyorlar kabul edenlere. Şaka gibi gerçekten. İnsanların çocukları hasta oluyor. Hastaneye gidiyor 3 bin liradan 5 bin liradan aşağıya masraf olmuyor. Biraz üzerinde durulması gerekiyor ama ilgilenilmiyor. Bugünde çalışma yapıyorlar sanırım ama durum böyle" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Elektrik Kesintileri Protesto Edildi - Son Dakika

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