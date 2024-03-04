Avcılar'da ilginç olay: Evini emlakçıya kiraya verdi, emlakçı daireye 30 yatak koyup başkalarına kiraladı
Kiraladığı evini 30 yatak koyup kiraladılar, 90 bin TL gelir elde ettiler
Avcılar'da evini kiralamak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı
İSTANBUL - Avcılar'da bir vatandaş, dairesini kaçak çalıştığı iddia edilen bir emlakçıya kiraya verdi. Daireyi izinsiz onlarca kişiye kiralayan emlakçı her odaya 10 yatak koyarak günlük olarak kiralamaya başladı. Komşuların şikayeti üzerine ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım isterken, daireye gelen polis ekipleri, 30 yatak konulan evde çok sayıda yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.
Olay, Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre bir ev sahibi, 4 katlı binanın 2. Katında bulunan 3 odalı dairesini, kaçak çalıştığı iddia edilen bir emlakçıya verdi. Yetkisiz şekilde alt kiralamalar yapan emlakçı ise evdeki 3 odaya ve arka taraftaki balkona yataklar yerleştirdi. Bu yatakları günlük, haftalık ve aylık şekilde yüksek fiyatlarla kiralamaya başladı. Her odada 10 yatağın bulunduğu daireyle ilgili ise komşulardan şikayetler artınca ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'nı arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine daireye gelen polis ekipleri, ev sahibiyle kiracı arasında sözleşme olması nedeniyle işlem yapmadan daireden ayrıldı.
"30 yatak var, 3 bin TL'den kiraya verilmiş"
Konuyla ilgili konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Pul, "Mal sahibi bize şikayette bulundu. Evini kaçak emlakçı vasıtasıyla kiraya vermiş ve hiçbir yetkisi olmadan emlakçı kiralama yapmış. Aslında emlakçı yetkisiz bir biçimde alt kiralama yaparak rant elde etmiş. Yani düşünün evde 30 yatak var, 3 bin TL'den kiraya verilmiş ve 90 bin TL kira elde edilmiş. Mal sahibine ise 6 bin TL kira veriliyor, mal sahibinin ise bu durumdan haberi yok. 3 aylık süreçte komşuların girenin çıkanın belli olmaması, kötü kokuların gelmesi nedeniyle şikayetleri artmış ve polise haber verilmiş. Polis 1 ay içerisinde 20 kez daireye gelmesine rağmen kontrat sahibinin evde olması nedeniyle hiçbir işlem yapamamış. Bu nedenle de kiracıların çıkartılması çok zordu. Ev sahibi ise bize geldiğinde suç duyurusunda bulunmasını istedik. Emlakçıya da evde illegal şekilde yaşayanlar varsa işlem yapılacağını söyledik ve belli bir süre sonra korktular. Tabi hala kaçak emlakçı çok fazla" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar'da ilginç olay: Evini emlakçıya kiraya verdi, emlakçı daireye 30 yatak koyup başkalarına kiraladı - Son Dakika
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