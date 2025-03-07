Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yangın - Son Dakika
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Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yangın

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları nedeni ile boşaltılan bir binanın çatısında çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ve yaralanan olmadı.

07.03.2025 16:53
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Avcılar'da korkutan çatı yangını

İSTANBUL - Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının komşu binalara sirayet riskini önledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında şans eseri yaralanan vatandaşın olmadığı da öğrenildi.

"Yıkılmasını bekleyen bir bina burası"

Mahalle sakinlerinden olan Uğur Atak, "Yukarıdan dumanların yükseldi görüldü. Biz geldiğimizde alevler yükseldi. İtfaiyeye haber verdik. 1 haftadır, 10 gündür belediyenin sistemi yok diye teminattan dolayı yıkılmasını bekleyen bir bina. Sonuçta metruk bir bina" dedi.

Öte yandan yangına müdahale anları dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yangın - Son Dakika

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