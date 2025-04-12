Avcılar\'da Metrobüs Arızası

Avcılar'da metrobüste arıza meydana geldi. Tahliye edilen metrobüsteki yolcular, başka bir metrobüsle yola devam etti.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü- Zincirlikuyu seferini yapan metrobüste yaşandı. Metrobüs Avcılar durağına yaklaştığında arıza meydana geldi. Tüm yolcular araçtan indirilirken bölgeye başka bir metrobüs çağrıldı. Metrobüs yolunda bir süre bekleyen yolcular, yeni gelen araçla yollarına devam etti. - İSTANBUL