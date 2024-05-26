Avcılar'da Mobilya İmalathanesinde Yangın: 1 İşçi Dumandan Etkilendi

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Avcılar'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı: 1 işçi dumandan etkilendi

Yangına da içeride bulunan 1 kedi itfaiye ekipleri tarafın kurtarıldı

İSTANBUL - Avcılar'da mobilya imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 1 işçi dumandan etkilenirken,4 kuş da öldü.

Avcılar Firüzköy Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan mobilya imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında içeride bulunan yabancı uyruklu iki işçiden biri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken diğerini itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın esnasında içeri de bulunan 4 kuş ölü ve bir tane kedi yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Duman etkilenen işçi sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.