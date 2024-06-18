Avcılar'da Petshop'ta Yangın Çıktı

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Avcılar'da site içerisinde bulunan bir petshopta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bayram nedeniyle kapalı olan mağazanın içerisinde canlı olmaması facianın önüne geçti.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesindeki bir sitenin içerisinde bulunan petshop mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvan mağazasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İçeride canlı olmaması facianın önüne geçti

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken bayram nedeniyle kapalı olan işletmenin içerisinde canlı olmaması facianın önüne geçti. Yangın sebebiyle küle dönen mağazada ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL