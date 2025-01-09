Avcılar'da Yangın Paniği

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Avcılar'da iki bina boşluğunda çıkan yangın dairelere sıçradı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da iki bina arasında çıkan yangın, dairelere sirayet etti. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yaşanan korku anları saniye saniye kaydedildi.

Yangın, 17: 00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki bina arasındaki boşlukta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle yükselen alevler birinci ve ikinci katta bulunan dairelere sirayet etti. Yangının dumanlarını ve alevleri gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, kesin çıkışın nedeninin yapılacak olan inceleme sonrasında ortaya çıkacağı öğrenildi.