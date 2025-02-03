AVM'de iki grup birbirine girdi
İSTANBUL - Ataşehir'de bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sandalyelerle saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › AVM'de Kavga: Sandalyeler Havada Uçuştu - Son Dakika
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