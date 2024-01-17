 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avustralya'da Gençler Yaşlı Adamı İskeleden Denize Attı - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya'da Gençler Yaşlı Adamı İskeleden Denize Attı

Avustralya'da bir grup genç, kahkaha atarak yaşlı bir adamı iskeleden denize attı. Olay anına ait videonun ortaya çıkmasından sonra polis, yaşlı adamı denize doğru iten 14 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Videoda, gençlerden biri yaşlı adama yaklaşıp denize itiyor ve diğer arkadaşları da kahkaha atıyor. Yaşlı adamın yüzme bilmediği ve çevredekiler tarafından kurtarıldığı belirtildi. 14 yaşındaki çocuk, çocuk mahkemesinde yargılanacak.

Avustralya\'da Gençler Yaşlı Adamı İskeleden Denize Attı
17.01.2024 - 15:36,  Güncelleme: 15:42
Abone Ol

Avustralya'da bir grup genç, kahkaha atarak yaşlı bir adamı iskeleden denize attı.

Olay anına ait videonun ortaya çıkmasındansonra polis, grup içinde bulunan ve yaşlı adamı denize doğru iten 14 yaşındaki birçocuğu gözaltına aldı.

Görüntülerde üç kişi oldukları belirtilen gençlerden biri, yaşlı adama yaklaşıp denize itiyor. Diğer arkadaşları da kahkaha atıyor.

Kahkaha atan gençlerin, yaşlı adama "Git, git, git, git, git," dediği duyuluyor.

Videonun paylaşılmasından sonra Victoria Polisi, Pazar günü saat 11.30 civarında, 79 yaşındaki bir adamınsuya itildiği Mornington İskelesi'ne çağrıldı.

Chris Crewther adlı milletvekili, adamın yüzme bilmediğini ve çevredekiler tarafından kurtarıldığını söyledi.

Eğer mahkeme iddiaları kabul ederse, milletvekili sorumluların yasaların tam anlamıyla cezalandırılması gerektiğini söyledi. Crewther, videonun çocukların "sosyal medyada ünlü olma" arzusunu gösterdiğini söyledi.

"Bu çocukların, sanki hiçbir şey umurlarında değilmiş gibi bu kadar pervasızca davranmaları. Yani, bunun hakkında ne düşünmem gerektiğini gerçekten bilemiyorum," dedi.

Yaşlı adamı suya atan 14 yaşındaki çocuk, çocuk mahkemesinde yargılanacak.

Avustralya'da bir grup genç, kahkaha atarak 79 yaşındaki adamı iskeleden denize attı
Avustralya'da bir grup genç, kahkaha atarak 79 yaşındaki adamı iskeleden denize attı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
YORUMLAR

Milletvekili, Avustralya, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avustralya'da Gençler Yaşlı Adamı İskeleden Denize Attı - Son Dakika


16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13
Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Son Dakika
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
15:06 Mustafa Destici paylaşımını savundu: Hepiniz bir aradaydınız
15:02 Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:29:17. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya'da Gençler Yaşlı Adamı İskeleden Denize Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement