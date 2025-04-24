Ayasofya'da Deprem Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ayasofya'da Deprem Paniği

Geniş Video İzle

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki deprem, Ayasofya'daki turistleri paniğe sürükledi.

24.04.2025 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayasofya'da deprem paniği kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yakalanan yerli ve yabancı turistler, panikle dışarı çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kimi vatandaş depreme evinde kimi gittikleri mekanlarda yakalandı. Bu yerlerden biri de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki yerli ve yabancı turistler depremle birlikte kendilerini dışarı attı. Tarihi caminin içinde yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Ayasofya\'da Deprem Paniği
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İstanbul, 3-sayfa, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayasofya'da Deprem Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi’nin ailesinin avukatı ve eşi de ölümle tehdit edildi Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı ve eşi de ölümle tehdit edildi
Balıkçı Kenan’dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki... Balıkçı Kenan'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...
Kulisleri hareketlendiren iddia: PKK’nın fesih kongresi için yer ve tarih verildi Kulisleri hareketlendiren iddia: PKK'nın fesih kongresi için yer ve tarih verildi
İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul’daki 6.2’lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Naci Görür’den İstanbul’daki depremlerle ilgili uyarı Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’daki deprem sonrası ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem sonrası ilk açıklama
6.2’lik depreme canlı yayında yakalandı, böyle feryat etti 6.2'lik depreme canlı yayında yakalandı, böyle feryat etti
İstanbul’daki deprem anı güvenlik kamerasında İstanbul'daki deprem anı güvenlik kamerasında
Depreme canlı yayında yakalandılar Depreme canlı yayında yakalandılar
AFAD’dan 6.2’lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı

09:02 Kumburgaz’da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Kumburgaz'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
07:28 Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı
07:24 İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
07:10 İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
02:15 Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama
15:12 İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
15:04 Depreme hamamda yakalandı Depreme hamamda yakalandı
15:02 Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
14:39 tv100 spikeri İstanbul’daki depreme canlı yayında yakalandı tv100 spikeri İstanbul'daki depreme canlı yayında yakalandı
14:30 Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı
14:21 6.2’lik depremin ardından trafik kaosu İstasyonlarda bile kuyruk oldu 6.2'lik depremin ardından trafik kaosu! İstasyonlarda bile kuyruk oldu
14:13 İşte İstanbul’daki 6.2’lik depremin boğazda yarattığı etki İşte İstanbul'daki 6.2'lik depremin boğazda yarattığı etki
14:13 Dursun Özbek, İstanbul’daki 6,2’lik depreme Florya’da yakalandı Dursun Özbek, İstanbul'daki 6,2'lik depreme Florya'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 09:21:59. #7.13#
SON DAKİKA: Ayasofya'da Deprem Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.