Ayasofya Kapısını Kırmaya 1 Yıl 8 Ay Hapis

Ayasofya'nın kapısını kırdığı iddia edilen sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyarete kapalı ve girilmemesi gereken bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddia edilen sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyarete kapalı ve girilmemesi gereken bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddiasıyla 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atıf K.'nın avukatı hazır bulundu.

1 yıl 8 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Atıf K.'yı 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmedildi.