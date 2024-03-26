Aydın\'da 1 Haftada 25 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan çalışmalarda 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, suç ve suçlularla mücadelelerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Efeler'de suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde 18-24 Mart tarihlerinde özellikle drone destekli çalışmalar gerçekleştirdi. Son 1 haftada vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, alışveriş merkezlerinde, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar neticesinde 15 bin 233 şahıs sorgulandı, 25 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 7bin 610 araç sorgulanırken, 1 adet hacizli yakalamalı araç ele geçirildi.

Denetimler çerçevesinde ekipler, 1 haftada 393 olaya müdahale etti. Yapılan uygulamalarda 4 şahıstan bin 979 adet uyuşturucu hap, 2 şahıstan ise 2 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca Mobil PTS Sistemiyle 4 bin 287 aracın da sorgusu yapıldı. - AYDIN