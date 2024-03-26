Aydın\'da 1 Haftada 25 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan çalışmalarda 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.
Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, suç ve suçlularla mücadelelerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Efeler'de suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde 18-24 Mart tarihlerinde özellikle drone destekli çalışmalar gerçekleştirdi. Son 1 haftada vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, alışveriş merkezlerinde, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar neticesinde 15 bin 233 şahıs sorgulandı, 25 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 7bin 610 araç sorgulanırken, 1 adet hacizli yakalamalı araç ele geçirildi.
Denetimler çerçevesinde ekipler, 1 haftada 393 olaya müdahale etti. Yapılan uygulamalarda 4 şahıstan bin 979 adet uyuşturucu hap, 2 şahıstan ise 2 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca Mobil PTS Sistemiyle 4 bin 287 aracın da sorgusu yapıldı. - AYDIN
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Büyükçekmece'de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesi yaşanan tartışma sonucunda adliye içinde bir grup polis memuruna saldırarak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan 2 şüpheliden birinin evden hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheliye adli işlem uygulandı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 630 vatandaş hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında yüz yüze bilgilendirildi. Ayrıca, basit güvenlik tedbirlerine ilişkin 200 adet broşür dağıtıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri, devriye esnasında şüphelendikleri ve yanıltıcı kimlik bilgisi veren 2 şahsın hırsızlık suçundan arandıklarını tespit etti. Şahısların gerçek kimlikleri belirlenerek adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon kapsamında 15,57 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalarda, Kocasinan ilçesinde kaçak elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Operasyonda, piyasa değeri 70 bin TL olan 102 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza, Halide Sert Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Traktör sürücüsü ağır yaralanırken, minibüste bulunan 3 kişi de yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak traktör sürücüsü kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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