Aydın'da 107 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 107 şüpheli yakalandı

Aydın\'da 107 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince Temmuz ayında çeşitli suçlardan aranan 107 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silah da ele geçirildi.

05.08.2024 14:23
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Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince Temmuz ayında çeşitli suçlardan aranan 107 şüpheli yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Temmuz ayı içerisinde yapılan çalışma ve uygulamalar da 46 bin 777 şahıs sorgulandı, sorgulama neticesinde çeşitli suçlardan aranan 107 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca son 1 ayda 20 bin 652 araç sorgulanırken, 4 adet araç ve 1 adet çalıntı motosiklet yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 22 adet fişek, 4 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 58 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 28 adet kartuş, 12 şahıstan 18 gram uyuşturucu madde, 4 şahıstan 204 gram esrar maddesi, 3 şahıstan 15 gram hint keneviri tohumu, 2 şahıstan 44 adet uyarıcı madde (Hap) ele geçirildi. Öte yandan Mobil Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile 12 bin 37 aracın sorgusu yapıldı. Vatandaşların huzur ve güveni için çalışmaların hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 107 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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