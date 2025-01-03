Aydın'da 14 bin suçlu siteye müdahale - Son Dakika
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Aydın'da 14 bin suçlu siteye müdahale

Aydın\'da 14 bin suçlu siteye müdahale

Aydın'da jandarma, 2024'te 14 bin 987 suç içerikli siteye müdahale etti, 600 kişi hakkında işlem yapıldı.

03.01.2025 10:48
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Aydın'da jandarma ekiplerince 2024 yılında gerçekleştirilen sanal devriyeler kapsamında 14 bin 987 suç içerikli paylaşım yapan siteye müdahale edildi, sosyal medyada suç içerikli paylaşım yapan 600 kişi hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında siber suçlara yönelik gerçekleştirdiği sanal devriyelerde, 5 bin 521 adet müstehcenlik içerikli site, 3 bin 452 adet fuhuş içerikli site, 5 bin 865 adet yasadışı bahis içerikli site ve 149 adet terör propagandası içerikli site olmak üzere toplam 14 bin 987 suç içerikli paylaşımda bulunan site hakkında Bilgi Teknoloji Kurumu (BTK) aracılığıyla muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla işlem yapıldı. Ayrıca 3 bin 896 adet oltalama (Pishing) yöntemiyle vatandaşları dolandırmayı ve kimlik bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan web sitesine Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığıyla işlem yapıldı. 600 şüpheli şahsın sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri kapsamında da 7 bin 210 öğrenci ve 3 bin 425 vatandaşa da kurulan stantlarda siber konularında bilgilendirme yapıldı. Siber suçların önüne geçilmesi ve vatandaşların bilgilendirilmesi hedefiyle çalışmaların 2025 yılında da aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Teknoloji, Jandarma, 3-sayfa, Eğitim, Medya, Son Dakika

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