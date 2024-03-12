Aydın\'da yapılan uygulamalarda 29 aranan şahıs yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından 14 bin 321 şahıs sorgulanırken, 29 aranan şahıs yaklandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, Aydın'da suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerimizde özellikle drone destekli çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tren Garı, Otogar, alış veriş merkezleri, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller sağlanıyor. 04-10Mart 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde 14 bin 321 şahıs sorgulanırken, 29 aranan şahıs yakalandı. Çalışmalarda 6 bin 647 araç sorgulandı, 1 adet çalıntı araç ile 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi, 2 hacizli yakalamalı araç tespit edildi. Ekipler tarafından 466 olaya müdahale edilirken, yapılan uygulamalarda 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 11 adet fişek, 7 şahıstan 7 gram uyuşturucu madde, 1 şahıstan 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca Mobil PTS sistemiyle 4 bin 280 aracın sorgusu gerçekleştirildi. - AYDIN