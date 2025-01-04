Aydın'da 31 Bin Sürücüye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da 31 Bin Sürücüye Ceza

Aydın\'da 31 Bin Sürücüye Ceza

Aydın'da yıl boyunca yapılan denetimlerde 31 bin 423 sürücüye ceza kesildi, 5 bin araç men edildi.

04.01.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 1 yıllık trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 31 bin 423 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2024 yılı karnesi belli oldu. Ekipler tarafından trafik faaliyetlerine yönelik yapılan denetim, kontrol ve eğitim kapsamında, son 1 yılda 738 bin 697 araç ve şahsın sorgusu yapıldı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 31 bin 423 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 5 bin 23 araç trafikten men edildi, bin 52 sürücünün de ehliyeti geri alındı. Eğitim faaliyetleri kapsamında ise 53 bin 983 sürücü, öğrenci ve yayaya trafik eğitimi verilirken, 10 bin 759 okul servis aracı kontrol edildi. Yönetmeliklere uymadığı tespit edilen 50 servis aracına cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğinin oluşturulması hedefiyle gerçekleştirilen denetim ve eğitimlerin, 2025 yılında da aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 31 Bin Sürücüye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
09:48 ’’Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak’’ iddiası ''Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak'' iddiası
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
14:27 Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü
14:25 Sigara ve alkole ÖTV zammı Sigara ve alkole ÖTV zammı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
14:11 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda
14:09 Toki’nin taksit tutarları değişti Toki'nin taksit tutarları değişti
14:06 Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
14:05 Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması
13:48 Zeynep Tokuş’un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor Zeynep Tokuş'un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor
13:37 Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 11:22:49. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 31 Bin Sürücüye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.