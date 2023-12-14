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Aydın'da 38 Zehir Taciri Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 38 Zehir Taciri Yakalandı

Ülke genelinde düzenlenen Narkogüç-39 operasyonu kapsamında Aydın'da 38 zehir taciri yakalandı ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2.5 kilogram metamfetamin, esrar ve kenevir tohumu bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın\'da 38 Zehir Taciri Yakalandı
14.12.2023 - 10:28,  Güncelleme: 10:29
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Ülke genelinde 49 ilde düzenlenen Narkogüç-39 operasyonu çerçevesinde Aydın'da da 38 zehir taciri yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 49 ilde düzenlenen Narkogüç-30 operasyonuyla 378 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2.5 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 38 zehir taciri yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 38 Zehir Taciri Yakalandı - Son Dakika


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