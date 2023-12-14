Aydın\'da 38 Zehir Taciri Yakalandı

Ülke genelinde 49 ilde düzenlenen Narkogüç-39 operasyonu çerçevesinde Aydın'da da 38 zehir taciri yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 49 ilde düzenlenen Narkogüç-30 operasyonuyla 378 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2.5 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 38 zehir taciri yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN