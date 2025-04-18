Aydın'da 45 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 45 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da 45 Aranan Şahıs Yakalandı

Jandarma operasyonunda 45 aranan kişi iki günde yakalandı; suçlar arasında uyuşturucu ve hırsızlık var.

18.04.2025 12:05
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Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda iki günde toplam 45 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre iki gün süren çalışmalarda, 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 22 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 11 şahıs olmak üzere toplam 45 kişi yakalandı. Yakalanan 45 aranan şahsın 13'ü uyuşturucu, 5'i hırsızlık suçundan, 2'si dolandırıcılık suçundan, 25'inin ise diğer suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 45 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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